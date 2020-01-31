شرطة البيضاء تحجز الآلاف من "الأقراص المخدرة"

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصين ضبطت بحوزتهما 12.600 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة وأقراص "إكستازي".

وجرى توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 32 و41 سنة، وأحدهما من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، اليوم الجمعة، على متن سيارة خفيفة مكتراة بالطريق السيار بمدخل مدينة الدار البيضاء، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تفتيش هذه الناقلة أسفرت عن حجز شحنة المؤثرات العقلية المكونة من 11.100 قرص "إكستازي"، و1500 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، فضلا عن حجز جرعات من مخدري الكوكايين والشيرا ومبلغ مالي يشتبه في أنه من محصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة؛ وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.