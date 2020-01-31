أسلحة "شرطة النجدة" توقف جانحا بمدينة فاس

هسبريس من الرباط

اضطرت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها، وذلك خلال تدخل لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية عرض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة سلاح أبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيه، الذي كان في حالة سكر متقدمة، بإحداث الفوضى بالشارع العام بشكل يهدد سكينة وسلامة المواطنين، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن هذا الحدث استدعى تدخل أقرب دورية لشرطة النجدة من أجل توقيف المعني، لكنه عرض طاقمها لمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، ما اضطر عناصر الشرطة لإشهار أسلحتها الوظيفية بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.