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كُتّاب وآراء
جثة أمام مدرسة تستنفر الشرطة بسيدي سليمان
عُثِر، أمس الجمعة، على جثة رجل ستيني داخل حفرة أمام ثانوية علال الفاسي التأهيلية بمدينة سيدي سليمان.
ووفق مصادر هسبريس، فإن "الهالك، الذي يقطن قيد حياته بحي أولاد مالك ويعاني من خلل عقلي ومن إعاقة حركية، قد عثر عليه وسط حفرة تدخل في مساحة تتعلق بإصلاحات تجري في محيط المؤسسة التعليمية وداخلها".
وأضافت المصادر عينها أن "الغموض يلف سبب وفاة الضحية، هل يتعلق الأمر بجريمة قتل، أم بحادث عرضي أدى إلى مصرعه داخل الحفرة"، مرجحة فرضية "سقوطه ليلا بسبب الظلام الذي يعرفه المكان".
وفور توصلها بالخبر، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الشرطة العلمية والوقاية المدنية إلى عين المكان، لمباشرة انتشال الجثة وتوجيهها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان؛ فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة، بغية تحديد ظروفها وملابساتها، في انتظار ما سيكشف عنه تقرير التشريح الطبي والأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة.