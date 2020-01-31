24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2213:4616:3519:0120:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "شرطة المياه" تعيد الحياة إلى مجرى آخر ضاية في جهة البيضاء (5.00)

  2. سخرية فلسطينية من "خريطة ترامب" .. جبن سويسري وجهاز هضمي (5.00)

  3. فيروس "كورونا" يهدد بانهيار الاقتصاد الصيني (5.00)

  4. أوروبا تدعم المسار الأممي لملف الصحراء المغربية (5.00)

  5. "النهضة والفضيلة": "صفقة القرن" تشرعن الاحتلال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ضرب مفضٍ إلى الموت يوقع بثلاثيني بمكناس

ضرب مفضٍ إلى الموت يوقع بثلاثيني بمكناس

ضرب مفضٍ إلى الموت يوقع بثلاثيني بمكناس
هسبريس من الرباط
الجمعة 31 يناير 2020 - 20:20

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت، بتاريخ 24 يناير الجاري، إجراءات معاينة جثة سيدة ثم العثور عليها بمنزلها وهي تحمل علامات بارزة للعنف بواسطة أداة حادة، حيث باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، والذي تم توقيفه زوال اليوم بمنطقة "بوفكران" بضواحي مدينة مكناس.

وأضاف أن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أسفرت أنه يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل أفعال إجرامية مختلفة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي ترجح المعطيات الأولية للبحث أنها ناجمة عن خلافات شخصية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.