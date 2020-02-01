"ماء الحياة" يرسل شخصين إلى السجن بتزنيت

مصطفى البكار

أمر وكيل الملك بابتدائية تزنيت، أمس الجمعة، بإيداع شخصين يتحدران من جماعة الركادة أولاد جرار السجن المحلي "بوصنصار"، على خلفية متابعتهما بتهم متعلقة بتقطير وبيع مسكر "الماحيا" أو ماء الحياة.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أمس الخميس، بعدما تمكنت عناصر المركز الترابي لدرك تزنيت، بتنسيق مع القوات المساعدة والسلطة المحلية بقيادة أولاد جرار، من إيقاف شخصين على مستوى ودادية الخير، للاشتباه في كونهما من بين أكبر مروجي مسكر "الماحيا" بإقليم تزنيت.

وفي السياق ذاته، تواصل مصالح الدرك الملكي حملاتها التمشيطية الرامية إلى محاربة ترويج المواد الممنوعة داخل النفوذ الترابي لجماعة الركادة، والتي عرفت استفحالا كبيرا خلال الآونة الأخيرة.