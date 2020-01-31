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الرئيسية | حوادث | مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين قرب العيون‬

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين قرب العيون‬

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين قرب العيون‬
مصطفى البكار
الجمعة 31 يناير 2020 - 22:15

توفي شخصان، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي العيون والسمارة.

المعطيات المتوفرة لهسبريس أوردت أن سيارة رباعية الدفع كانت متجهة نحو محمية تابعة لمديرية المياه والغابات بجماعة أمكالة، قبل أن تتعرض لانقلاب خطير تسبب في مقتل شخصين من ركابها على الفور، ونقل السائق واثنين آخرين نحو مستعجلات المستشفى الجهوي بالعيون في حالة خطيرة.

وفور إخطارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - abdo الجمعة 31 يناير 2020 - 22:28
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله واللهم ارحمهم واغفر لهم وصبر اهلهم وارحمنا و ارحم جميع اموات المسلمين ،واللهم لا تقبض ارواحنا الا وانت راض عنا .
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