سقوط خطير يرسل معاقا إلى مستعجلات الناظور

هسبريس من الناظور

أصيبَ قاصر في وضعية إعاقة بجروح خطيرة، أمس الجمعة، إثر سقوطه من الطابق الثالث لمنزل عائلته الكائن بحي لعري الشيخ بمدينة الناظور.

وذكرت مصادر مطلعة أن أسباب الحادثة ما زالت مجهولة، فيما تم نقل المُصاب في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الحسني بالمدينة.

وقامت عناصر الشرطة بمعاينة مكان الحادث، في انتظار فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه الحادثة.