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كُتّاب وآراء
الدرك يوقف 4 متهمين بترويج المخدرات ببلفاع
تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ببلفاع بضواحي اشتوكة آيت باها، من توقيف أربعة شبان إثر الاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات.
وجاء التدخل الأمني إثر أبحاث سبق أن باشرتها مصالح الدرك مع عدد من الموقوفين المتهمين باستهلاك المخدرات، الذين ذكروا أسماء بعض مزوديهم بتلك الممنوعات.
ووضع الموقوفون الأربعة، وهم من ذوي السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات تورطهم في ترويج المخدرات.
يشار إلى أن مصالح الدرك الملكي ببلفاع تشن حملة واسعة ضد مروجي كل أشكال الممنوعات لإزالة كل الشوائب الأمنية في النفوذ الترابي للمركز.