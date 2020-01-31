درك "الشويطر" يحجز 15 كيلوغراما من "الكيف"

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الشويطر بإقليم الحوز، الجمعة، شخصا متلبسا بحيازة أحزمة من القنب الهندي كان يروم ترويجها بالمنطقة.

وأفادت مصادر هسبريس أن المعني بالأمر كانت بحوزته 15 كيلوغراما من "الكيف" المعد لاستخلاص مخدر "الشيرا".

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 44 عاما، ويشكل موضوع مذكرة وطنية صدرت في حقه بسبب الاتجار بمخدر ماء الحياة، تم توقيفه بدوار مولاي جعفر.

يذكر أن الظنين تم اقتياده إلى مقر مركز الدرك الملكي بالشويطر، وفتح له محضر تمهيدي في سياق تعميق التحقيق معه.

كما تجدر الإشارة إلى أن التحقيق سيبقى مفتوحا للوصول إلى كل من له علاقة بالمشتبه به.