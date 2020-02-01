توقيف ضابط بالصويرة بتهمتي الابتزاز والرشوة

هسبريس من الرباط

جرى توقيف موظف أمن برتبة ضابط شرطة ممتاز، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بالصويرة كانت قد تفاعلت بالجدية اللازمة مع بلاغ تقدم به شخص بشأن تعرضه للابتزاز من قبل أحد موظفي الشرطة، بدعوى التوسط له في قضية زجرية هي موضوع بحث تمهيدي، حيث تم تحصيل إفادته ومباشرة أبحاث وتحريات دقيقة مكنت من ضبط موظف الشرطة المذكور وهو في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم وضع الموظف المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.