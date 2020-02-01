24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:22
|13:46
|16:36
|19:01
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انطلاق السنة القضائية بوجدة
- قضاة بدائرة خريبكة يراهنون على حماية الحقوق
- جمعية: "صفقة القرن" نكبة جديدة لشعب فلسطين
- الكوكايين يسقط مغاربة في قبضة الأمن الإسباني
- درك "الشويطر" يحجز 15 كيلوغراما من "الكيف"
فضيحة "باب دارنا" تتكرر في "مشروع الأعراس" بضواحي العاصمة (5.00)
- تقارير إعلامية: المغرب يحصل على 3 طائرات استطلاع إسرائيلية - (105)
- سوق السمك بتطوان - (69)
- "النقد الدولي" ينتقد المغرب بشأن عجز الميزانية وحجم كتلة الأجور - (57)
- انتقادات دولية تطال "تسليع التعليم" و"تنامي الخوصصة" بالمغرب - (48)
- عرقلة الإثراء غير المشروع بالبرلمان تجلب اتهامات لـ"مركب مصالح" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شبكة تزوير وثائق "الفيزا" تسقط في قبضة "البسيج"
بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف ستة أشخاص بمدن الدار البيضاء، وخريبكة، والرباط، وأكادير، ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال محررات ووثائق رسمية مزورة تدخل في إعداد ملفات طلبات الحصول على التأشيرة لولوج دول أجنبية.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له اليوم السبت، أن عمليات التفتيش، التي أجريت بمقرات المشتبه بهم، قد أسفرت عن حجز معدات معلوماتية يشتبه في تسخيرها لأغراض التزوير، وآلة طباعة، وجهاز سكانير، و34 ختم يتعلق بمؤسسات ومصالح عمومية، ووكالات بنكية وسلطات محلية، وملفات تحتوي على وثائق إدارية ومستندات لمرشحين للهجرة و11 دفترا فارغا للحالة المدنية، و20 عقد ازدياد فارغ، ونماذج مطبوعات للشواهد الإدارية، وشواهد عمل بشركات.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع القضايا الإجرامية التي يشتبه تورط المعنيين بالأمر في ارتكابها، وكذا تحديد المستفيدين من أفعالهم الإجرامية، وضبط كافة المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه القضية، وكذا رصد امتدادات هذه الشبكة سواء داخل المغرب أو خارجه وكذا ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى بغية تفكيكها وتجفيف منابع دعمها.
وأبرز المصدر أن هذه العملية تندرج في إطار العمليات الأمنية الرامية لمحاربة الجريمة المنظمة، لاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وانعكاساتها على استتباب الأمن والاستقرار.