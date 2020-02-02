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كُتّاب وآراء
أمن بوزنيقة يفكك شبكة مختصة بترويج المخدرات
عرضت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و50 سنة، على أنظار ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل منهم؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيهم، ومن ضمنهم فتاتان وأب وابنه، جرى توقيفهم في عمليات أمنية متتابعة، وذلك على خلفية البحث المعمّق الذي أخضع له مشتبه فيه تمّ توقيفه وبحوزته كمية من مخدر الشيرا والقنب الهندي.
وأضافت المصادر نفسها أن عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز كميات متفاوتة من مخدر الشيرا والقنب الهندي ومبالغ مالية محصلة من عملية ترويجها، فضلا عن دراجة نارية ثلاثية العجلات تبيّن أنها كانت موضوع بلاغ بالسرقة بمدينة المحمدية.
وخضع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مع الاستماع إليهم في محاضر قانونية، لكشف جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.