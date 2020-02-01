الشرطة تحجز أطنانا من المخدرات بدار الكبداني‎

هسبريس من الرباط

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، صباح اليوم السبت، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أطنان من مخدر الشيرا.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بمنطقة دار الكبداني التي تبعد بحوالي 70 كيلومترا عن مدينة الناظور؛ وذلك على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتم إثر العملية توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، يشتبه في ارتباطه بهذه الشبكة الإجرامية، إذ أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز ثلاث سيارات نفعية من الحجم الكبير، واحدة مسجلة بأوروبا وتحمل 4 أطنان و603 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، بينما تم العثور في السيارتين الثانية والثالثة على أجزاء ميكانيكية لمحركات الزوارق المطاطية و121 حاوية مملوءة بما مجموعه 3.630 لترا من المحروقات التي يشتبه في تسخيرها في عمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

إجراءات الضبط والحجز، يقول البلاغ، مكنت مصالح الأمن من رصد سيارة خفيفة وعلى متنها خمسة أشخاص كانوا يتعقبون الشحنات المهربة ويوثقون هذه العملية بواسطة الكاميرا، إذ تم ضبطهم من أجل البحث معهم حول مدى ارتباطهم المحتمل بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية.

وتم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد حجم ومستوى تورط الأشخاص الستة المضبوطين؛ فضلا عن رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في إطار الجهود المكثفة والمشتركة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف مناطق المملكة من أجل رصد ومكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.