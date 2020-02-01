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الرئيسية | حوادث | خلاف عائليّ ينتهي بإطلاق الرصاص بإقليم أزيلال

خلاف عائليّ ينتهي بإطلاق الرصاص بإقليم أزيلال

خلاف عائليّ ينتهي بإطلاق الرصاص بإقليم أزيلال
ياسين أوشن من خنيفرة
السبت 01 فبراير 2020 - 22:05

باشرت عناصر الدرك الملكي بإقليم أزيلال، اليوم السبت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أبحاثها مع زوج رفقة عقيلته، للاشتباه في إطلاق الأول رصاصة من بندقية على عمه في منطقة "أيت محمد".

ووفق مصدر من المكان فإن تفاصيل الحادث ترجع إلى خلاف حصل بين زوجة المشتبه فيه وعمه الخمسيني، بعدما قصدت أرضا للرعي تعود ملكيتها للأخير، ما أجج الاحتقان واشتد معه الخصام مع تبادل السب والشتم.

وفي خضم هذا الخلاف، يتابع المصدر نفسه في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، اتصلت المرأة بزوجها لإخباره بما جرى، وهو ما حذا به إلى إحضار بندقية صيد أطلق منها رصاصة حيّة على عمه ثم لاذ بالفرار.

وأردف المصدر نفسه بأن واقعة إطلاق النار عجلت بإرسال الضحية إلى مستشفى بني ملال، بيد أن وضعه الصحي الحرج استدعى نقله من جديد إلى مستشفى ابن رشد في مدينة الدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أواب السبت 01 فبراير 2020 - 22:12
يجب على لإنسان ان يملك نفسه في شدة لغضب. النفس والشيطان كيحضرو فهاد لأوقات.
ديما لواحد يشوف بعيد...ما بعد لغضب ولفعل.
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