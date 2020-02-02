24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5308:2113:4616:3719:0220:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جريمة تحت المجهر (5.00)

  2. "فيورنتينا" يكشف أسباب التعاقد مع سفيان أمرابط (5.00)

  3. بلدان فقيرة في الاتحاد الأوروبي تطلب إبقاء "المساعدات النقدية" (5.00)

  4. يوسف الصقلي .. نجم محلل مغربي يسطع في بورصة "وول ستريت" (5.00)

  5. التنسيق الأمني بين المغرب وموريتانيا يقض مضجع البوليساريو (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | دركيو تزنيت يوقفون أربعينيا أرعب سكّان بونعمان

دركيو تزنيت يوقفون أربعينيا أرعب سكّان بونعمان

دركيو تزنيت يوقفون أربعينيا أرعب سكّان بونعمان
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 02 فبراير 2020 - 10:55

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تزنيت من توقيف شخص، بمنطقة آيت براييم، بعدما شكل موضوع مذكرة بحث نظير أفعال إجرامية متعلقة بالسكر العلني البين وإحداث الضوضاء والتهديد، وخيانة الأمانة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص.

وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق العدلية ومزداد سنة 1975، عمد خلال عملية توقيفه إلى إشهار سلاح أبيض في وجه العناصر الدركية، قبل أن تتمكن الأخيرة من شل حركته وتوقيفه بعد مطاردة هوليودية قرب مركز جماعة بونعمان.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية خلفت ارتياحا كبيرا لدى الساكنة، نظرا للاعتداءات المتكررة التي كانت تطالها على يد الموقوف المشتهر في الأوساط المحلية ببنيته الجسمانية القوية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى إيداع المعني بالأمر رهن الاعتقال، في انتظار عرضه على أنظار العدالة قصد متابعته بالمنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.