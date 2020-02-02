24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:21
|13:46
|16:37
|19:02
|20:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكوكايين يسقط مغاربة في قبضة الأمن الإسباني
- جريمة تحت المجهر
- عشرات الدول تفرض "ضرائب رقمية" على شركات الإنترنت العملاقة
- منصة كلنا معك
- محكمة الاستئناف بالبيضاء تسجل تراجع الشكايات
بلدان فقيرة في الاتحاد الأوروبي تطلب إبقاء "المساعدات النقدية" (5.00)
يوسف الصقلي .. نجم محلل مغربي يسطع في بورصة "وول ستريت" (5.00)
التنسيق الأمني بين المغرب وموريتانيا يقض مضجع البوليساريو (4.00)
- برلمان "جزر الكناري" يرفضُ القرار المغربي بترسيم الحدود البحرية - (65)
- إضراب الأساتذة المتعاقدين يشل المدارس أمام صمت وزارة التربية - (63)
- خارجية الجزائر تحتجّ على الرئيس التركي أردوغان - (56)
- ضريف: هذه وظيفة إمارة المؤمنين .. و"البيجيدي" إخوان مسلمون - (53)
- التنسيق الأمني بين المغرب وموريتانيا يقض مضجع البوليساريو - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دركيو تزنيت يوقفون أربعينيا أرعب سكّان بونعمان
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تزنيت من توقيف شخص، بمنطقة آيت براييم، بعدما شكل موضوع مذكرة بحث نظير أفعال إجرامية متعلقة بالسكر العلني البين وإحداث الضوضاء والتهديد، وخيانة الأمانة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص.
وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق العدلية ومزداد سنة 1975، عمد خلال عملية توقيفه إلى إشهار سلاح أبيض في وجه العناصر الدركية، قبل أن تتمكن الأخيرة من شل حركته وتوقيفه بعد مطاردة هوليودية قرب مركز جماعة بونعمان.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية خلفت ارتياحا كبيرا لدى الساكنة، نظرا للاعتداءات المتكررة التي كانت تطالها على يد الموقوف المشتهر في الأوساط المحلية ببنيته الجسمانية القوية.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى إيداع المعني بالأمر رهن الاعتقال، في انتظار عرضه على أنظار العدالة قصد متابعته بالمنسوب إليه.