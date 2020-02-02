دركيو تزنيت يوقفون أربعينيا أرعب سكّان بونعمان

مصطفى البكار من تزنيت

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي تزنيت من توقيف شخص، بمنطقة آيت براييم، بعدما شكل موضوع مذكرة بحث نظير أفعال إجرامية متعلقة بالسكر العلني البين وإحداث الضوضاء والتهديد، وخيانة الأمانة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص.

وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق العدلية ومزداد سنة 1975، عمد خلال عملية توقيفه إلى إشهار سلاح أبيض في وجه العناصر الدركية، قبل أن تتمكن الأخيرة من شل حركته وتوقيفه بعد مطاردة هوليودية قرب مركز جماعة بونعمان.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العملية خلفت ارتياحا كبيرا لدى الساكنة، نظرا للاعتداءات المتكررة التي كانت تطالها على يد الموقوف المشتهر في الأوساط المحلية ببنيته الجسمانية القوية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى إيداع المعني بالأمر رهن الاعتقال، في انتظار عرضه على أنظار العدالة قصد متابعته بالمنسوب إليه.