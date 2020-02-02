صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في مدينة الجديدة

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس من عاصمة دكالة بأن شابا في عقده الثالث لقي مصرعه نتيجة صعقة كهربائية، بعد تسلّقه عمودا كهربائيا للتيار العالي، على مقربة تجزئة سكنية بمدينة الجديدة.

ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون الشاب، قيد حياته، أقدم على تسلّق العمود الكهربائي قصد استرجاع طير له، قبل أن يسقط جثة هامدة نتيجة صعقة كهربائية، في انتظار نتائج البحث والتشريح اللذين أمرت بهما النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بالوفاة، وتحديد سببها الحقيقي، وكشف ما إن كان الأمر يتعلق بحادث عرضي أم أن الشاب أقدم على عملية انتحار مفترضة.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، وممثل عن السلطات المحلية بعاصمة دكالة، حيث قاموا بمعاينة جثة الهالك، وتجميع كافة المعطيات لكشف حقيقة الوفاة، قبل نقل الجثمان إلى قسم الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بعاصمة دكالة لإخضاعه للتشريح الطبي، بغية تحديد سبب الوفاة واستثمار ذلك في مجريات البحث القضائي المفتوح تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.