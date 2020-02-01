‪الدرك يحبط محاولة للهجرة السرية ضواحي الداخلة‬

مصطفى البكار من تزنيت

أحبطت مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات المحلية، اليوم السبت، محاولة للهجرة غير النظامية قرب قرية الصيد أنتيرفت الواقعة شمال مدينة الداخلة بحوالي 70 كيلومترا.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع، في تصريح لجريدة هسبريس، فإن هذه العملية مكنت من توقيف 35 شخصا يتحدرون جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا بصدد انتظار قارب تقليدي يقلهم في اتجاه جزر الكناري.

وتم توجيه الموقوفين نحو مراكز الإيواء بمدينة الداخلة قصد تخصيص رحلات جوية لنقلهم إلى بلدانهم الأصلية، في حين باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها من أجل تحديد هوية الواقفين وراء هذه الأنشطة الممنوعة.