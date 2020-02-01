قتيل ومصابون جراء حادث سير في مدينة طنجة

جمال سماحي من تطوان

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة تصادم بين سيارة نفعية خفيفة وسيارة لنقل المستخدمين، وقعت بشارع محمد الخامس بطنجة، في اتجاه "طريق الرباط".

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن "حادثة التصادم بين العربتين تسببت في انقلاب سيارة نقل المستخدمين التي كانت تقل عمالا يشتغلون بإحدى الوحدات الصناعية بطنجة"، مضيفة أن "السرعة وعدم احترام حق الأسبقية كانا وراء وقوعها".

وأوضح مصدر طبي بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة أن "قسم المستعجلات استقبل 3 ضحايا في حالة خطيرة، فارق أحدهم الحياة قبل الوصول إلى المستشفى".

كما أضاف المتحدث أن "الاثنين الآخرين وضعا بقسم الإنعاش، وقد تلقيا العلاجات الضرورية، وحالتهما الصحية مستقرة الآن"، ومشيرا إلى أن "المستشفى استقبل كذلك 15 مصابا تبين، بعد الفحوصات، أن حالاتهم الصحية لا بأس بها".

لمصالح الأمنية باشرت تحقيقا في ظروف الحادثة وملابساتها، من أجل تحديد المسؤولية وترتيب الآثار القانونية؛ فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دي طوفار" في طنجة.