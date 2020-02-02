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الرئيسية | حوادث | المخدرات تورّط سيدة وشابا في الفقيه بن صالح

المخدرات تورّط سيدة وشابا في الفقيه بن صالح

المخدرات تورّط سيدة وشابا في الفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأحد 02 فبراير 2020 - 06:14

أحالت الشرطة القضائية التابعة لمصالح الأمن بالفقيه بن صالح رجلا وأمرأة على النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية في المدينة ذاتها، بشبهة الاتجار بالمخدرات وحيازتها.

وحسب مصادر هسبريس فقد تمت عملية توقيف المشتبه فيها، التي تنحدر من شمال المملكة، وتبلغ من العمر حوالي 55 سنة، بالمحطة الطرقية للمدينة، بعد عملية تتبع وترصد لمدة زمنية مهمة، أفضت إلى توقيفها وبحوزتها ثلاثة كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن تحقيقا باشرته المصالح الأمنية في الموضوع أفضى إلى اعتقال شخص آخر يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، وينحدر من قصبة تادلة، له سوابق عدلية، وتربطه علاقة وساطة بالموقوفة في عملية توزيع المخدرات.

وتندرج هذه العملية، تضيف المصادر نفسها، في إطار الجهود الأمنية المبذولة للحد من ترويج المخدرات بالمنطقة، وتوقيف كل من يشارك في توزيعها أو إيصالها إلى البائعين بالتقسيط.

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