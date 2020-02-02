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كُتّاب وآراء
أفعال جرميّة توقع بشخصين في قبضة درك تيزنيت
تمكنت عناصر المركز الترابي لدرك تزنيت من توقيف شخص يُشتبه بتورطه في ترويج مسكر "ماء الحياة" بمنطقة آيت براييم.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف، البالغ من العمر 50 سنة، تم توقيفه بمنزله الكائن بجماعة بونعمان، بعد معلومات دقيقة توصلت بها مصالح الدرك الملكي بخصوص الموضوع.
كما أوقفت عناصر الدرك ذاتها بجماعة بونعمان شابا عشرينيا على خلفية قضية تتعلق بالسكر العلني والضرب والجرح.
وتم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهما أمام العدالة ومتابعتهما بالمنسوب إليهما.
وتأتي هذه العمليات الأمنية، في إطار الجهود التي يشنها المركز الترابي للدرك الملكي ضد مروجي الممنوعات، بمختلف أنواعها، داخل الجماعات التابعة لنفوذه الترابي.