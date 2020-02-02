24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5308:2113:4616:3719:0220:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جريمة تحت المجهر (5.00)

  2. "فيورنتينا" يكشف أسباب التعاقد مع سفيان أمرابط (5.00)

  3. بلدان فقيرة في الاتحاد الأوروبي تطلب إبقاء "المساعدات النقدية" (5.00)

  4. كونفدرالية تُحذر من عقبات أمام دعم المقاولات (5.00)

  5. فضيحة "باب دارنا" تتكرر في "مشروع الأعراس" بضواحي العاصمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أفعال جرميّة توقع بشخصين في قبضة درك تيزنيت

أفعال جرميّة توقع بشخصين في قبضة درك تيزنيت

أفعال جرميّة توقع بشخصين في قبضة درك تيزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 02 فبراير 2020 - 04:35

تمكنت عناصر المركز الترابي لدرك تزنيت من توقيف شخص يُشتبه بتورطه في ترويج مسكر "ماء الحياة" بمنطقة آيت براييم.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف، البالغ من العمر 50 سنة، تم توقيفه بمنزله الكائن بجماعة بونعمان، بعد معلومات دقيقة توصلت بها مصالح الدرك الملكي بخصوص الموضوع.

كما أوقفت عناصر الدرك ذاتها بجماعة بونعمان شابا عشرينيا على خلفية قضية تتعلق بالسكر العلني والضرب والجرح.

وتم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهما أمام العدالة ومتابعتهما بالمنسوب إليهما.

وتأتي هذه العمليات الأمنية، في إطار الجهود التي يشنها المركز الترابي للدرك الملكي ضد مروجي الممنوعات، بمختلف أنواعها، داخل الجماعات التابعة لنفوذه الترابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.