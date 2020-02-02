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الرئيسية | حوادث | تزوير وثائق ضريبية يحرم حارس أمن من الحرية

تزوير وثائق ضريبية يحرم حارس أمن من الحرية

تزوير وثائق ضريبية يحرم حارس أمن من الحرية
هسبريس من ميدلت
الأحد 02 فبراير 2020 - 16:29

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ميدلت من إيقاف حارس أمن خاص يعمل بإدارة الضرائب بالمدينة ذاتها، من أجل النصب والاحتيال والتزوير.

المتهم، الذي أوقفته الشرطة القضائية، كان موضوع شكايات تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير، حيث كان يستغل عمله كحارس أمن خاص بمصلحة الضرائب بمدينة ميدلت للنصب على المواطنين الراغبين في دفع الضرائب.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن المتهم كان يستهدف الراغبين في دفع الضرائب، ويقترح عليهم التوسط لهم دون الانتظار في الطابور، ويتسلم منهم الأموال ليقوم بعملية الدفع دون انتظار وربحا للوقت.

وذكرت المصادر ذاتها أن المتهم، وبعد أن يتسلم الأموال من ضحاياه، يعود إليهم ليسلمهم وصلا يحمل خاتما مزورا، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية وضعت حارس الأمن الخاص المعني رهن تدابير الحراسة النظرية؛ من أجل تعميق معه البحث في الموضوع نفسه، والكشف عن شركائه المحتملين.

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