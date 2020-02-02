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كُتّاب وآراء
الدرك يداهم ورشتين لصناعة "الماحيا" في وادي زم
تمكّنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بوادي زم من تفكيك معمليْن تقليديّيْن لإعداد مسكر ماء الحياة، وحجز أطنان من التّين المخمّر، إلى جانب مجموعة من المعدات والأواني التي تُستعمل في تقطير "الماحيا".
وعن تفاصيل العملية أوضحت مصادر الجريدة أن مصالح الدرك الملكي توصلت بمعلومات دقيقة حول وجود ورشتيْن بمكان خارج المجال الحضري لوادي زم، وتستعملهما عصابة إجرامية في تقطير مسكر ماء الحياة قصد ترويجه بالمنطقة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المركز الترابي للدرك الملكي بوادي زم شكّل فريقا، تحت إشراف قائد المركز الترابي وبتنسيق مع قائد السرية، لتتم مداهمة المكان المستهدف والعثور على 30 طنا من التين المخمر الذي يستعمل في صناعة "الماحيا".
وقالت مصادر الجريدة إن الكمية المحجوزة من التين المخمّر في هذه العملية الأمنية تعتبر، إلى حدود الساعة، أكبر كمية تضبطها مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية وادي زم.
وعن الواقفين وراء تحريك عجلة المعمليْن، أشارت المصادر ذاتها إلى أن العملية لم تسفر عن اعتقالات بسبب فرار المستهدفين؛ غير أن مصالح الدرك الملكي تمكنت من تحديد هوية شخصيْن يشتبه في تورّطهما في القضية ذاتها، حيث تم إصدار مذكرات بحث في حقهما.