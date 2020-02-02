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الرئيسية | حوادث | "سقوط في مطفية" ينهي حياة امرأة بآيت واد ريم

"سقوط في مطفية" ينهي حياة امرأة بآيت واد ريم

"سقوط في مطفية" ينهي حياة امرأة بآيت واد ريم
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 02 فبراير 2020 - 21:16

لقيت امرأة، من مواليد سنة 1968، مصرعها غرقا وسط خزان أرضي للمياه "مطفية"، اليوم الأحد، في دوار "إغيران"، التابع لنفوذ الجماعة الترابية آيت واد ريم، دائرة اشتوكة آيت باها.

ورجح شهود عيان أن تكون المفارقة للحياة، وهي أم لثلاثة أبناء، قد أقدمت على وضع حد لحياتها برمي نفسها في "المطفية"، حيث كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسية حادة.

وانتقلت السلطات المحلية بقيادة آيت واد ريم ومصالح الوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت باها إلى مكان الواقعة، حيث تم انتشال الجثة وتوجيهها إلى مستودع الأموات.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي آيت باها تحقيقا في ظروف وملابسات مصرع المرأة بهذه الطريقة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير، في انتظار نتائج التشريح الطبي.

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