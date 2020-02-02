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كُتّاب وآراء
ضبط فرنسيتين بسبب المخدرات في مطار مراكش
أوقفت مصالح الأمن بمطار مراكش المنارة الدولي، ليوم الأحد، مواطنتين فرنسيتين من أصول مغربية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيها الأولى بمدخل المحطة الجوية، فيما تم توقيف مرافقتها داخل الفضاء المخصص للعموم بالمطار، وذلك أثناء استعدادهما للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وقد أسفرت عملية المراقبة الأمنية لحقائب المعنيتين بالأمر، يقول البلاغ، عن ضبط ما مجموعه 29 كيلوغراما من مخدر الشيرا، مقسمة بالتساوي بينهما ومعبأة على شكل 290 صفيحة داخل تجاويف معدة خصيصا بأمتعتهما الشخصية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغتين من العمر 21 و22 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
أظن ان المخزن خائف على عملية ارهابية يدمر جدران و زليج و زجاج و بلاستيك و حديد و ألمنيوم الفضاء المخصص للعموم لهذا العموم عليهم الانتظار خارج المطار تحت الشمس الحارقة و البرد و المطر و العجاج و دخان و ضجيج الطاكسيات!
المخزن يخاف على الحيوط و مكيخافش على المغاربة!