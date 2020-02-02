24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5308:2113:4616:3719:0220:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. جريمة تحت المجهر (5.00)

  2. "فيورنتينا" يكشف أسباب التعاقد مع سفيان أمرابط (5.00)

  3. الدرهم يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار (5.00)

  4. كورونا (5.00)

  5. "إقصاء شباب البيضاء" يشعل تحضيرات مؤتمر "البام" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ضبط فرنسيتين بسبب المخدرات في مطار مراكش

ضبط فرنسيتين بسبب المخدرات في مطار مراكش

ضبط فرنسيتين بسبب المخدرات في مطار مراكش
هسبريس من الرباط
الأحد 02 فبراير 2020 - 20:15

أوقفت مصالح الأمن بمطار مراكش المنارة الدولي، ليوم الأحد، مواطنتين فرنسيتين من أصول مغربية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيها الأولى بمدخل المحطة الجوية، فيما تم توقيف مرافقتها داخل الفضاء المخصص للعموم بالمطار، وذلك أثناء استعدادهما للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقد أسفرت عملية المراقبة الأمنية لحقائب المعنيتين بالأمر، يقول البلاغ، عن ضبط ما مجموعه 29 كيلوغراما من مخدر الشيرا، مقسمة بالتساوي بينهما ومعبأة على شكل 290 صفيحة داخل تجاويف معدة خصيصا بأمتعتهما الشخصية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغتين من العمر 21 و22 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رشيد الأحد 02 فبراير 2020 - 20:51
21و23سنة هذو مضحوك عليهم لازم التحقيق ومن يقف ورائهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Me again الأحد 02 فبراير 2020 - 20:52
هل هنالك الفضاء المخصص للعموم بالمطار كذلك؟ ههههه
أظن ان المخزن خائف على عملية ارهابية يدمر جدران و زليج و زجاج و بلاستيك و حديد و ألمنيوم الفضاء المخصص للعموم لهذا العموم عليهم الانتظار خارج المطار تحت الشمس الحارقة و البرد و المطر و العجاج و دخان و ضجيج الطاكسيات!
المخزن يخاف على الحيوط و مكيخافش على المغاربة!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مسافر الأحد 02 فبراير 2020 - 21:02
ضيعتو حياتكم بديكم و مزال صغار و الله حتى حرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.