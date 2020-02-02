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كُتّاب وآراء
اللواء الثامن يعثر على جثتي امرأتين بشاطئ كلميم
عثرت عناصر اللواء الثامن المحمول التابع للحامية العسكرية لكلميم، الأحد، بالشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، على جثتي امرأتين تنحدران من إفريقيا جنوب الصحراء.
مصدر من السلطات قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه يرجح أن تكونا الهالكتين قد لقيتا حتفهما في محاولة للهجرة السرية، فيما أوقفت عناصر اللواء نفسه في نفس اليوم 18 مرشحا آخر من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأورد ذات المصدر أن عناصر اللواء، وفي إطار عمليات تمشيطية تجري بتعاون وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للتصدي لظاهرة الهجرة السرية، عثرت على جثتي الهالكتين المشتبه في محاولتهما الهجرة السرية بمنطقة الدخينة القريبة من جماعة الشاطئ الأبيض، حيث تم نقلهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لكلميم.
وفي سياق ذي صلة، قامت عناصر اللواء العسكري والدرك الملكي والسلطات المحلية بعملية تمشيطية أخرى أسفرت عن توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون جمعيهم من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقة أكجكال (إقليم كلميم).
وأسفرت هذه العملية الأخيرة، وفقا للمصدر نفسه، عن حجز قارب مطاطي بدون محرك وقنينات من البنزين.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات تجري حاليا للكشف عن ملابسات هذه العملية وكشف مختلف المتورطين فيها.