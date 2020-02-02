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كُتّاب وآراء
جثة امرأة مذبوحة تستنفر السلطات بإقليم الجديدة
عثر أحد الأشخاص، مساء اليوم الأحد، على جثة امرأة مجهولة الهوية مضرجة بالدماء بالقرب من وحدة للدجاج بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية كانت مذبوحة من الوريد إلى الوريد، وتحمل آثار عنف بأماكن مختلفة من جسدها، مشيرة إلى أن الشخص الذي عثر عليها أشعر الجهات المختصة بجماعة مولاي عبد الله بالأمر.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي وفرقة من التشخيص القضائي بسرية الجديدة والسلطة المحلية، التي انتقلت إلى مكان الحادث، وقامت بمعاينة الجثة وتجميع كل المعطيات المفيدة في البحث الأولي، قبل أن يتم نقل الضحية إلى مستودع الأموات.
وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بعاصمة دكالة بإجراء تشريح طبي لجثة الهالكة لتحديد هويتها، وكشف السبب الحقيقي للوفاة. ورجّحت مصادر الجريدة أن تكون الوفاة بفعل فاعل أو أكثر، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق وكذا التشريح الطبي.