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كُتّاب وآراء
رصاص الأمن يوقف جانحا بمدينة سيدي سليمان
اضطر رجال الأمن بمدينة سيدي سليمان، أمس الأحد، إلى إطلاق الرصاص على شخص هددهم بالسلاح الأبيض.
وحسب مصادر هسبريس، فإن "جانحا كان في حالة تخدير متقدمة، حاول الاعتداء على فتاة في الشارع العام أمام مرأى من المارة، الذين حاولوا تخليصها من قبضته، لكنها فرت في اتجاه سيارة الأمن التي كانت مارة بالمكان".
وأضافت المصادر ذاتها أن "الجانح تبع الفتاة وواصل تهديده لها ولرجال الشرطة، ملوحا بالسكين الذي كان بيده في وجوههم، فاضطروا إلى استعمال سلاحهم الوظيفي، حيث أطلقوا ثلاث رصاصات تحذيرية في الهواء، ورابعة أصابت فخذه، مما مكنهم من اعتقاله، قبل أن يتم حمْله من طرف عناصر الوقاية المدنية على متْن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان لتلقي العلاج".
وقد تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال إجراءات الاستماع إلى الشهود متواصلة بهدف الكشف عن ملابسات هذه القضية.