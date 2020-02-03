24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2013:4616:3819:0320:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إجراءات مغربية صارمة تحاصر واردات الخشب والبلاستيك والورق (5.00)

  2. "البلوتوقراطية" .. دول العالم تتجه نحو نظام "الرأسمالية المتوحشة" (5.00)

  3. مسؤولية المثقف في عصر العولمة (5.00)

  4. فاعلون يدرسون نموذج التنمية المحلية لمدينة وزان‬ (5.00)

  5. اتصالات المغرب تختار الطعن في عقوبة مالية ثقيلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إشهار المسدّسات خلال إيقاف مثير للفوضى في فاس‎

إشهار المسدّسات خلال إيقاف مثير للفوضى في فاس‎

إشهار المسدّسات خلال إيقاف مثير للفوضى في فاس‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 03 فبراير 2020 - 13:05

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن فاس من إيقاف شخص، في حالة سكر واندفاع قوية، عرّض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد اضطرت عناصر الشرطة، خلال التدخل، إلى إشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها.

وأوضح البلاغ ذاته أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس توصلت بإشعار حول قيام ثلاثة أشخاص، كانوا في حالة سكر متقدمة، بإحداث الفوضى بالشارع العام بشكل هدد سكينة وسلامة المواطنين بحي بندباب؛ وهو ما استدعى تدخل أقرب دورية لشرطة النجدة من أجل إيقافهم.

وأضاف المصدر سالف الذكر أن أحد المشتبه فيهم الثلاثة، البالغ 24 سنة، عرض عناصر الأمن لمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض؛ وهو ما اضطر موظفا الشرطة إلى إشهار أسلحتهما الوظيفية، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية؛ فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية من أجل إيقاف المشتبه فيهما الآخرين المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.