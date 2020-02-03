إشهار المسدّسات خلال إيقاف مثير للفوضى في فاس‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لولاية أمن فاس من إيقاف شخص، في حالة سكر واندفاع قوية، عرّض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد اضطرت عناصر الشرطة، خلال التدخل، إلى إشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها.

وأوضح البلاغ ذاته أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس توصلت بإشعار حول قيام ثلاثة أشخاص، كانوا في حالة سكر متقدمة، بإحداث الفوضى بالشارع العام بشكل هدد سكينة وسلامة المواطنين بحي بندباب؛ وهو ما استدعى تدخل أقرب دورية لشرطة النجدة من أجل إيقافهم.

وأضاف المصدر سالف الذكر أن أحد المشتبه فيهم الثلاثة، البالغ 24 سنة، عرض عناصر الأمن لمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض؛ وهو ما اضطر موظفا الشرطة إلى إشهار أسلحتهما الوظيفية، بشكل مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية؛ فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية من أجل إيقاف المشتبه فيهما الآخرين المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.