24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهوية التاريخية لمدينة تطوان تتشكل بين نبع العيون ورمز الرمان
- هكذا يستغل ليفربول "البيانات الضخمة" للفوز بالدوري الإنجليزي
- هكذا تفض قوات الحماية والتدخل أحداث العنف بالسجون المغربية
- ضريف: "البام" خليط غير منسجم لن يقطع مع "تعليمات المخزن"
- نقاش في السياسة: ضريف
"البلوتوقراطية" .. دول العالم تتجه نحو نظام "الرأسمالية المتوحشة" (5.00)
تردد حكومي بشأن "مجلس اللغات" .. البرلمانيون يؤجلون موعد الحسم (5.00)
الوالي الزروالي: مقاربة المغرب تعتبر المهاجرين غير النظاميين ضحايا (5.00)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تلوح مجددا بخيار الحرب ضد المغرب - (97)
- الشوباني: خنق الأحزاب السياسية وراء "أزمة مجتمعية" في الجزائر - (61)
- "أساتذة التعاقد" يعلنون خوض إضراب طيلة 4 أيام - (35)
- دموع الآباء وزغاريد الأمهات تستقبل العائدين من "بؤرة كورونا" - (33)
- من ووهان إلى بنسليمان .. تفاصيل رحلة إفلات من "جحيم كورونا" - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على جثة متحللة يستنفر الأمنيين بمدينة طنجة
استنفر العثور على جثة متحللة تعود لامرأة، بإحدى شقق إقامة سكنية تقع بشارع باستور، وسط مدينة طنجة، جهود مصالح الأمن في المنطقة.
مصادر محلية متطابقة أفادت بأن "الهالكة في أواسط عقدها الخامس، وقد ربط جيرانها الاتصال بمصالح الأمن بعد انتشار رائحة كريهة بمحيط شقتها التي كانت تقيم فيها وحيدة"، مشيرة إلى أنها "كانت تعاني من مرض حد من قدرتها على التحرك في أيامها الأخيرة".
ونُقلت جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دي طوفار"، من أجل إخضاعها لعملية تشريح طبي، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة؛ فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الوفاة.