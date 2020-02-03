العثور على جثة متحللة يستنفر الأمنيين بمدينة طنجة

جمال سماحي

استنفر العثور على جثة متحللة تعود لامرأة، بإحدى شقق إقامة سكنية تقع بشارع باستور، وسط مدينة طنجة، جهود مصالح الأمن في المنطقة.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن "الهالكة في أواسط عقدها الخامس، وقد ربط جيرانها الاتصال بمصالح الأمن بعد انتشار رائحة كريهة بمحيط شقتها التي كانت تقيم فيها وحيدة"، مشيرة إلى أنها "كانت تعاني من مرض حد من قدرتها على التحرك في أيامها الأخيرة".

ونُقلت جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دي طوفار"، من أجل إخضاعها لعملية تشريح طبي، قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة؛ فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الوفاة.