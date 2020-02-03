رصاصات عناصر الأمن تضع حدّا لحياة "حامل سيف"

هسبريس من الرباط

عُلم ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ المسمى قيد حياته (ش.ي)، البالغ من العمر 34 سنة، وﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ، ﻗﺪ توفي ﻓ ﺍﻟﻴﻮﻡ الاﺛﻨﻴﻦ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﻔﺘﺸﻴْﻦ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍ إلى اﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻼﺣﻬﻤﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻣﺴﺎء ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ، ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻣﻨﻲ لإيقاف ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺤﻤﻼﻥ ﺳﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺣﺎﻭﻻ ﺗﻌﺮﻳﺾ امرأة ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ,.

وأضاف المصدر ذاته أن العنصرين الأمنيين سالفي الذكر ﺃﻃﻠﻘﺎ ﺭﺻﺎﺻﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺃﺭﺑﻊ ﺭﺻﺎﺻﺎﺕ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺘﻒ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ؛ وهو ﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻧﻘﻠﻪ إلى اﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻧﻪ جرى ﻓﺘﺢ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ إيقاف ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ لا ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﺍﺭ.