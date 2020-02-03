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الرئيسية | حوادث | رصاصات عناصر الأمن تضع حدّا لحياة "حامل سيف"

رصاصات عناصر الأمن تضع حدّا لحياة "حامل سيف"

رصاصات عناصر الأمن تضع حدّا لحياة "حامل سيف"
هسبريس من الرباط
الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:08

عُلم ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ المسمى قيد حياته (ش.ي)، البالغ من العمر 34 سنة، وﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻲ ﺑﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ، ﻗﺪ توفي ﻓ ﺍﻟﻴﻮﻡ الاﺛﻨﻴﻦ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﻼﻍ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﻔﺘﺸﻴْﻦ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍ إلى اﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻼﺣﻬﻤﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻣﺴﺎء ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺣﺪ، ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻣﻨﻲ لإيقاف ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺤﻤﻼﻥ ﺳﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺣﺎﻭﻻ ﺗﻌﺮﻳﺾ امرأة ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ,.

وأضاف المصدر ذاته أن العنصرين الأمنيين سالفي الذكر ﺃﻃﻠﻘﺎ ﺭﺻﺎﺻﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻭﺃﺭﺑﻊ ﺭﺻﺎﺻﺎﺕ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺘﻒ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ؛ وهو ﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻧﻘﻠﻪ إلى اﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻧﻪ جرى ﻓﺘﺢ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ إيقاف ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ لا ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﺍﺭ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - anas الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:18
تحية لرجال الشرطة! مزيدا من الرصاص لكل من سولت له نفسه إرهاب المواطنين.
لعز
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6
2 - tarik الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:20
عمل رائع للشرطة يجب التنويه به اتمني قتل جميع المشرملين لانه عديمي الرجولة و الانسانية
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6
3 - Amine الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:23
الامن قام بواجبه والجاني لقي عقابه وحسابه عند ربه تحية لرجال الامن ولا تساهل مع الإجرام والمجرمين قضي الآمر
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4
4 - مغربي الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:25
تحية لرجال الشرطة ولكل من يخدم هدا الوطن
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4
5 - رشيد الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:28
تحياتي لأفراد الشرطة كلهم ودوركم هو حماية الوطن والمواطن وحملكم للسلاح لاستخدامه عند الضرورة وليس للزينة فقط برافو برافو اول مرة اسمع خبر كيفرح ولكن للأسف لم يصوب على زميله كذلك
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3
6 - Eddaoudi Laghdaf الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:28
تحية لرجال الامن ، وليذهب الشمكارة اصحاب السيوف الى الجحيم .
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2
7 - abdo الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:31
Félicitations la police bn courage
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2
8 - ابو زياد الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:31
هؤلاء المجرمين السفاحين يجب أن يكون هدا مصيرهم اد لا يعقل أن يأتي سفاح ليسلب الناس أرزاقهم بالقوة ضاربا عرض الحائط بكل الديانات السماوية التي حرمت السرقة والغريب أن الأمر يزيد عن حده عندما يتعلق بشيخ عجوز فيأتي هؤلاء السفاحين ويسلبونهم معاشهم التقاعدي الدي أفنوا عمرهم من أجله ثم يسلبونه منهم بدون رحمة أو شفقة أو ربما أرملة مات زوجها فيسلبون راتبها حارمين أيتامها من هدا الراتب ( إلى النار وبئس القرار)
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1
9 - اندلسي الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:32
مثل هؤلاء الجراثيم و الأوباش و الطفيليات لا مكان لهم في هذا المجتمع و يجب ترقية أفراد الشرطة على عملهم البطولي... بالله عليكم لماذا يسمح للشرطة الامريكية باستخدام الرصاص ضد كل من يعرقل عمل الشرطة او يهدد حياتهم بينما في المغرب الشرطي يفضل الاصابة بالجروح بدل إستخدام السلاح خوفا من العقاب كما حدث مع شرطي تطوان
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10 - رحيوي الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:34
كيف لمجرم ان يهرب امام مسدس الشرطة؟
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11 - العدل الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:37
وجب ترقية المفتشين لقيامهما بواجبهما خير قياام
والاولى راصصة في الاهواء والثانية في الرأس من باب ترشيد النفقات
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12 - fador الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:37
اشكر الشرطين على هذا التدخل الرائع و انقاد الناس من هذا المجرم الذي يشكل خطرا على الناس و لا معنى لوجوده و رغم ذلك نسأل الله ان يرحمه .
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13 - الحسين الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:38
أحسنت سيدي الفاضل، لكن لا تبذروا الرصاص على مثل هؤلاء الأوباش الأوغاد رصاصة واحدة تكفي. وفقكم الله.
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14 - الرصاصة العادلة الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:40
تاقص جرثومة ، انحني لك اخي الشرطي احتراما لك و الله يطول ليك فعمر لواليدة
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15 - -مغربي- الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:43
برافو برافو برافو
خبر مفرح واتمنى أن يعم استخدام السلاح والتصويب جهة القلب.
في أمريكا، لا يتم تضييع الرصاصات في السماء، يتم غرزها مباشرة في أجساد المجرمين الخطرين.
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16 - غيور على وطنه الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:43
bon depara aucun regrer pour les dechet humain
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17 - مواطن الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:43
هذا ما ينادي به المواطنون منذ مدة. من ارهب الناس وجب إطلاق الرصاص الحي عليه
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18 - جلول الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:43
سلمت ايادي مطلق النار على المجرمين
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19 - achraf الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:44
تحية خاصة لرجال الأمن الدين نفدوا حكم الإعدام في حق هدا المجرم.. لو أحيل على العدالة لحكم عليه بثلاثة أشهر بعد تمتيعه بظروف التخفيف ليعود من جديد الى غزواته..
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20 - الواقعي الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:44
يجب إصدار أمر فوري بترقيه الشرطي الذي اطلق النار .حقوق الانسان تتوقف عند الاعتداء على الاخرين.تحية الشرطي البطل
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21 - ولد الرحمة الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:45
عين الصواب .... أحسنتم صنعا . بار الله فيكم هكذا تكون الشرطة . ( الشرطة في خدمة المواطن ) ... عما قريب سيتغير الإسم ( الشرطة في خدمة ...... )
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22 - فاصل الاثنين 03 فبراير 2020 - 20:46
لأ تجب متابعة الشرطيين لانهما قاما بواجبهما المهني والشرعي وحبذا لو تمت تصفية الصعاليك لكي يرتاح المجتمع منهم
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