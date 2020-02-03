سرقة أجنبيّ تقود شخصين إلى التحقيق بالداخلة‎

هسبريس من الرباط

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة على النيابة العامة المختصة، اليوم الإثنين، شخصين للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة بالعنف استهدفت مواطنا من جنسية بولونية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضح أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الداخلة كانت قد استمعت إلى المواطن الأجنبي المذكور، الذي كان ضحية عملية سرقة بالعنف من طرف ثلاثة أشخاص استهدفت حقيبته الشخصية التي كانت تضم جواز سفره ومبلغا ماليا بالجنيه الإسترليني؛ وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي والمشارك الثاني بعد وقت وجيز من ارتكاب الاعتداء.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يقول البلاغ، مكنت من العثور على الحقيبة الخاصة بالضحية، فضلا عن استرجاع جواز سفره وجزء كبير من المبلغ المالي المحصل من عملية السرقة. كما أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هوية المشتبه فيه الثالث الذي لازال البحث متواصلا بشأنه.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 23 و27 سنة، وأحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، لتدبير الحراسة النظرية قبل عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة؛ وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي المنجز في إطار هذه القضية.