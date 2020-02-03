السلطات تنقذ 4 سياح تائهين في جبل العياشي

هسبريس من ميدلت

أفاد بلاغ لعمالة إقليم ميدلت بأن السلطات المحلية تمكنت، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بسرية ميدلت، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة والمندوبية الإقليمية للصحة بالمدينة ذاتها، من إنقاذ أربعة أفراد من هواة تسلق الجبال، ضلوا طريقهم خلال رحلتهم الترفيهية بمنطقة وادي جعفر، على مشارف جبل العياشي، الجماعة الترابية أيت عياش، دائرة ميدلت.

وأوضح البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أن المنطقة التي ضل فيها السياح طريقهم تتميز بوعورة التضاريس والمسالك الجبلية.

وشدد المصدر نفسه على أن السياح الأربعة حاولوا إبلاغ مصالح الوقاية المدنية بميدلت من أجل الإسعاف والتدخل، لكن تعذر عليهم ذلك بعد انقطاع اتصالهم الهاتفي، إثر تعرض أحدهم لحادث سقوط عرضي نجمت عنه إصابات طفيفة؛ علاوة على الإرهاق الذي أنهك قواهم، خصوصا مع انخفاض درجة الحرارة بهذه المنطقة.

إثر ذلك، يضيف البلاغ ذاته، أشرفت السلطة الإقليمية بميدلت على تشكيل لجنة إقليمية مختلطة تظم مختلف المصالح لتشكيل فرق للبحث والتدخل لتمشيط المنطقة. وبناء على المعلومات المستقاة في هذا الشأن، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بسرية ميدلت، تم الاهتداء إلى مكان تواجد المعنيين بالأمر، إذ تم العثور عليهم حوالي الساعة الثانية من ليلة 02 إلى 03 فبراير 2020، وبعد إعطائهم الإسعافات الأولية، تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بمدينة ميدلت، وتم وضعهم تحت العناية والمراقبة الطبية إلى حين استرجاعهم عافيتهم، علما أن حالتهم مستقرة حاليا ولا تدعو إلى القلق.