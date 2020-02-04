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الرئيسية | حوادث | سفينة إسبانية تنقذُ 7 مغاربة في "بحر البوران"

سفينة إسبانية تنقذُ 7 مغاربة في "بحر البوران"

سفينة إسبانية تنقذُ 7 مغاربة في "بحر البوران"
هسبريس من الناظور
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:30

تمكنتْ سفينة الإنقاذ البحري الإسبانية "سالفامنتو ماريتيمو"، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، من إنقاذ 7 مغاربة كانوا على متن قارب في عرض مياه بحر البوران.

وذكر موقع "أوروبا بريس"، الناطق بالإسبانية، أن المغاربة الذين كانوا يخوضوه هجرة سرية صوب سواحل إسبانيا كانوا في صحّة جيدة، وكلهم ذكور بالغون.

وتم نقل هؤلاء المغاربة إلى ميناء موتريل بإقليم غرناطة، حوالي الساعة السابعة صباحًا، في انتظار اتّخاذ الإجراءات المعمول بها في هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - بوهالي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:23
لماذا هؤلاء يلقون بأنفسهم إلى التهلكة في عرض البحر و بلادهم من اجمل و أحسن البلدان ؟
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