حادثة سير تصرع عون سلطة بضواحي خريبكة

هسبريس من خريبكة

شهدت الطريق الرابطة بين مركزيْ بولنوار وحطان بإقليم خريبكة، مساء الاثنين، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها عون سلطة (شيخ) في الخمسينات من عمره، كان يشتغل بالجماعة القروية المفاسيس بضواحي مدينة خريبكة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك كان يسوق دراجة نارية للاستعمال الوظيفي قبل أن تدهسه سيارة خفيفة بالطريق المذكور وترديه قتيلا.

وانتقلت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي ببولنوار إلى مكان الحادثة، من أجل تسهيل حركة المرور، وإحالة جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

يشار إلى أن مصالح الدرك الملكي ببولنوار فتحت بحثا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الاستماع إلى سائق السيارة والقيام بما يلزم لتحديد ملابسات الحادثة.