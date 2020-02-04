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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تصرع عون سلطة بضواحي خريبكة

حادثة سير تصرع عون سلطة بضواحي خريبكة

حادثة سير تصرع عون سلطة بضواحي خريبكة
هسبريس من خريبكة
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 09:37

شهدت الطريق الرابطة بين مركزيْ بولنوار وحطان بإقليم خريبكة، مساء الاثنين، حادثة سير مميتة، راح ضحيتها عون سلطة (شيخ) في الخمسينات من عمره، كان يشتغل بالجماعة القروية المفاسيس بضواحي مدينة خريبكة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك كان يسوق دراجة نارية للاستعمال الوظيفي قبل أن تدهسه سيارة خفيفة بالطريق المذكور وترديه قتيلا.

وانتقلت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي ببولنوار إلى مكان الحادثة، من أجل تسهيل حركة المرور، وإحالة جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

يشار إلى أن مصالح الدرك الملكي ببولنوار فتحت بحثا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الاستماع إلى سائق السيارة والقيام بما يلزم لتحديد ملابسات الحادثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عابر سبيل الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 09:46
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته حسبي الله ونعم الوكيل
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