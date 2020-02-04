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كُتّاب وآراء
شائعة الإصابة بفيروس "كورونا" تجر سيدة إلى التوقيف بمدينة فاس
أوقفت المصالح الأمنية بفاس، مساء الاثنين، مشتبها فيها بتصوير فيديو ونشره على شبكة التواصل الاجتماعي زعمت من خلاله إصابة أحد المواطنين الصينيين بفيروس "كورونا" داخل مطعم متخصص في تقديم الوجبات الأسيوية وسط مدينة فاس.
ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن المشتبه فيها تم توقيفها بالقرب من مقر إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بمركز مدينة فاس، غير بعيد عن مكان تواجد المطعم المذكور، مبرزة أن المعنية بالأمر تشتغل لحسابها الخاص بمساعدة مرتفقي المصلحة المذكورة على ملء مختلف الوثائق والمطبوعات.
وكانت صاحبة هذا الشريط، الذي أثار حينها ضجة واسعة بمدينة فاس، قد وثقت بالصوت والصورة لوقائع حضور سيارة إسعاف إلى المطعم الصيني، معلقة على التأهب الطبي والأمني، الذي صاحب ذلك بعين المكان، بأن له علاقة بالإغماء على مواطن صيني جراء إصابته بفيروس "كورونا" القاتل.
ومضت صاحبة الفيديو، الذي يعود تاريخ تداوله إلى ما قبل حوالي أسبوع من الآن، معلقة بصوتها على الحادث بأن المصالح الطبية نقلت الشخص المصاب إلى المستشفى، مدعية أن الأمر يتعلق بتسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا" بمدينة فاس، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.
يشار إلى أن صاحب المطعم المذكور، وهو مغربي الجنسية، أكد لهسبريس، عقب تداول هذا الشريط، أن إصابة مسير محله بفيروس "كورونا" مجرد إثارة للبلبلة، مبرزا أن المعني بالأمر، الصيني الجنسية، تم إسعافه داخل مكان عمله بعد أن تبين أن وعكته الصحية ناجمة عن معاناته من ارتفاع في ضغط الدم، ولا علاقة لها بالإصابة بـ"كورونا".
يذكر أن مالك هذا المطعم أقدم على إقفال محله بعد الضجة التي أثارها تداول هذا الشريط، وتوعد برفع دعوى قضائية ضد مصورته لما لحقه، حسب ما قال، من ضرر جراء ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
خسب رأيي او اظن او حسب اعتقادي بدالك امام القضاء يمكن ان يقولو ان الامر مجرد رأي التعبير عن الراي او حرية التعبير .اما ان تجزم و تقول الامر يتعلق بكدا و كدا و تاكد ما يحدث فهداا ليس ىرأي بل خبر و موقف و اتهام يمكن ان تخاسب عليه افعلو مثل الامريكيين داىما يقولون. I think او بالفرنسيةje pense و بدالك لن تخاسب على اقوالك
ليس فقط هدا الراي العالم لازم يتابعها لنشرها خبر كادب و ما نتج عنه من تبعات
تبينوا قبل ان تنشروا من فضلكم, ولاتنساقو وراء الشاءعات
شكرا
الجهل والتبرهيش والخبث وقلة الشغل
هده نتيجته
والى صاحب التعليق الأول: لو كنت مكان صاحب المطعم هل كنت ستأخدها بالأحضان
والله كيف كانت تحدر ناس تيقها
لدلك الاصح هو ووهان فايروس Wuhan virus على اسم المدينة التي انطلق منها او بالاسم العلمي المؤقت novel cov نافل كورونافايروس.