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الرئيسية | حوادث | شائعة الإصابة بفيروس "كورونا" تجر سيدة إلى التوقيف بمدينة فاس

شائعة الإصابة بفيروس "كورونا" تجر سيدة إلى التوقيف بمدينة فاس

شائعة الإصابة بفيروس "كورونا" تجر سيدة إلى التوقيف بمدينة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:00

أوقفت المصالح الأمنية بفاس، مساء الاثنين، مشتبها فيها بتصوير فيديو ونشره على شبكة التواصل الاجتماعي زعمت من خلاله إصابة أحد المواطنين الصينيين بفيروس "كورونا" داخل مطعم متخصص في تقديم الوجبات الأسيوية وسط مدينة فاس.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، فإن المشتبه فيها تم توقيفها بالقرب من مقر إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بمركز مدينة فاس، غير بعيد عن مكان تواجد المطعم المذكور، مبرزة أن المعنية بالأمر تشتغل لحسابها الخاص بمساعدة مرتفقي المصلحة المذكورة على ملء مختلف الوثائق والمطبوعات.

وكانت صاحبة هذا الشريط، الذي أثار حينها ضجة واسعة بمدينة فاس، قد وثقت بالصوت والصورة لوقائع حضور سيارة إسعاف إلى المطعم الصيني، معلقة على التأهب الطبي والأمني، الذي صاحب ذلك بعين المكان، بأن له علاقة بالإغماء على مواطن صيني جراء إصابته بفيروس "كورونا" القاتل.

ومضت صاحبة الفيديو، الذي يعود تاريخ تداوله إلى ما قبل حوالي أسبوع من الآن، معلقة بصوتها على الحادث بأن المصالح الطبية نقلت الشخص المصاب إلى المستشفى، مدعية أن الأمر يتعلق بتسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا" بمدينة فاس، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.

يشار إلى أن صاحب المطعم المذكور، وهو مغربي الجنسية، أكد لهسبريس، عقب تداول هذا الشريط، أن إصابة مسير محله بفيروس "كورونا" مجرد إثارة للبلبلة، مبرزا أن المعني بالأمر، الصيني الجنسية، تم إسعافه داخل مكان عمله بعد أن تبين أن وعكته الصحية ناجمة عن معاناته من ارتفاع في ضغط الدم، ولا علاقة لها بالإصابة بـ"كورونا".

يذكر أن مالك هذا المطعم أقدم على إقفال محله بعد الضجة التي أثارها تداول هذا الشريط، وتوعد برفع دعوى قضائية ضد مصورته لما لحقه، حسب ما قال، من ضرر جراء ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - Adilos Kenitra الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:05
Bizzare ce pays vraiment...ce n'est pas parcequelle a pris une vidéo pensant qu'il s'agit d'un cas qu'on va la mettre en prison !
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-109
2 - ملاحظ الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:15
ايوا مالك احنينتي مادخلي سوق راسك ايوا دابا خلصي للراجل الخسائر المادية ديالو اولا سيري زاووكيه باش يسمح ليك.
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106
3 - Omar الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:17
اريد ان انصح كل من يعلق او يصور ان يقوا داىما
خسب رأيي او اظن او حسب اعتقادي بدالك امام القضاء يمكن ان يقولو ان الامر مجرد رأي التعبير عن الراي او حرية التعبير .اما ان تجزم و تقول الامر يتعلق بكدا و كدا و تاكد ما يحدث فهداا ليس ىرأي بل خبر و موقف و اتهام يمكن ان تخاسب عليه افعلو مثل الامريكيين داىما يقولون. I think او بالفرنسيةje pense و بدالك لن تخاسب على اقوالك
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60
4 - صالح الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:17
لبسالات تبرهيش او لعب فكلشي هذ الفيروس الله احفظ المغرب امنوا قانل او خطير لا مجال للعب و نشر الاشاعات او ما يسمى بالمقالب شويا د الجدية راه عيب تلقى الامن مبرزطينوا بلاشاعات تا الاطفال مكيديرو هذ لبسالات معذب ضابطة قضائية بسبب تهور راه عيب
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36
5 - Rachida الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:18
من حقو يرفع عليها قضية او اكتر ، كيف يعقل أن تعلق وتصور وتقول ما تشاء بدون رقابة ، خاصها تاخد أقصى عقاب لتكون عبرة لمن تجرأ وصور حرمات الغير...دايرة فيها فاعلة خير جمعوية..
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69
6 - استاذ فاسي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:19
يرافو الامن الوطني كالعادة دايرين خدمتهم مزيان ودابا كالعادة الدور على القضاء خصو يعطي المثال بهذه السيدة لانها بغباء او سذاجة او بهدف جمع الجيمات والمشاهدات اثارت الدعر في مدينة فاس و شوهت المغرب والاهم والاخطر اضرت ماديا بمطعم يشتغل به العشرات وتسببت في اقفاله بعد احجام الزبائن عن ولوجه ...والدور خصوا يكون على ذلك الشاب الذي نشر فيديو وهو مختبىء وراء قناع صحي وبلوزة ونظارة طبية جراحية وهو يدعي ببلادة وبعبارات لاعلاقة لها بالميدان الطبي والتمريضي انه ممرض عامل بالحجر الصحي وان هناك مرضى مصابين بالفيروس القاتل وان الدولة تحجب الحقيقة بهدف إثارة الدعر عمدا ...هذا خصوا الاعدام لانه عكس السيدة لم يتصرف ببلادة وغير قصد بل عمدا ولهدف معين
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53
7 - مغربية الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:22
تستاهل ركبت الرعب فالناس وهي غادية جاية هانتوما شوفو تقول هي الناطقة الرسمية را كاين لي ركبو الخوف من داك الفيديو مالها على حالتها غير لي لقا شي تيليفون كيبدا يصور ويلوح، كترتو الله يحضر السلامة
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32
8 - dokalli الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:23
وغير لي هاز شي مشقوف كيصور و اعطي خبار كاءنه صحافي و بلا ميتاءكد شنو كاين . مول محال منحقو اتابع هاد السيدة و اطالب بتعوضات
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30
9 - ADAM الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:26
تحية لك أخي يجب أن تواصل الدعوى بإسم مديرك و عدم التنازل عن حقه ضد تلك الجرتومة التي من أجل البوز و ربح المال و لا يهم الرعب الدي سيصيب المواطنين و التوجه إلى المسبشفيات و ما يخلفه من إزدحام
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13
10 - خليل الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:26
يجب محاكمة هذه السيدة طبقا للقانون.
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13
11 - مجرد عالر الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:29
من حق صاحب المحل متابعة صاحبة الفيديو
ليس فقط هدا الراي العالم لازم يتابعها لنشرها خبر كادب و ما نتج عنه من تبعات
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14
12 - ariani الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:30
صاحب المحل توعد برفع دعوى قضائية ضد مصورته لما لحقه من ضرر جراء ذلك. إيوا باش غادية تخلصي داك الشي (يا سيدتي) هذا دون احتساب حق الدولة والمجتمع المدني بسبب نشر البلبلة والإشاعات الكاذبة .
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19
13 - ATLAS EAGLE الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:32
في البداية ، ليس لأي شخص الحق ان يصور او يقول أشياء ، ليست من إختصاصه ( إشاعة أخبار زائفة ) جريمة كبرى لها أثر سلبي على نفسية الناس زائد أثر سلبي على السياحة......... . والآن الكلمة للقانون وليس من حقي اي تعقيب. وتحية لرجال الامن .
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13
14 - Rabab الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:32
هذا مصير من تسول له نفسه خلق الفتنة ولو بدون قصد
تبينوا قبل ان تنشروا من فضلكم, ولاتنساقو وراء الشاءعات
شكرا
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12
15 - ميلود الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:43
هدا هو المعقول
الجهل والتبرهيش والخبث وقلة الشغل
هده نتيجته
والى صاحب التعليق الأول: لو كنت مكان صاحب المطعم هل كنت ستأخدها بالأحضان
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14
16 - mimoun الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:48
ou sont les associations de droit de femme pour liberer cette personne
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-8
17 - سمية الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:49
واش وليتي انتي هي وزير الصحة تنشري اخبار كادبة و توتري الشعب خاصها تكون عبرة لاي شخص يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي و يقوم بنشر اخبار كادبة تضر المواطنين
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9
18 - قاليه منين جاك الصهد آلفران الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:54
قال ليه منين جاك الصهد آ لفران رد عليه قاليه من انقبي ديالي يعني من فُمّو .
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4
19 - لعب صبيان الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:54
إدا لم يكن صحيحا ما رأيته في فيدو يجب على مصلحة الأمن أن تنزل عليها بعقوبة قاسية. هذا ماشي لعب .
والله كيف كانت تحدر ناس تيقها
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4
20 - ccv الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 10:59
la loi va faire son travail vraiment c est honteux de publier ce genre des mensonges de vidéos pour paniquer le peuple et faire les dégâts a ce restaurant
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3
21 - Rachid الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:01
آن الأوان لتقنين هذا النوع من التسيب ؛لأنه إذا استمر الوضع وبيد هؤلاء الذين يجهلون القانون المنظم لهذا القطاع سيخربون الإعلام العمومي الرسمي وبالتالي سيواجه مستقبلا باعلام لقيط ومجهول الهوية والمصدر. يكفي انه قضى على الصحافة الورقية. والقادم أسوأ. فبالقانون سنسهل العمل وننعش مجموعة من القطاعات.
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1
22 - العقل الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:02
المعلومة على الهامش , كورونا ليس اسم الفايروس, مصطلح coronavirus يطلق على عائلة من الفايروسات من ظمنها هدا الفايروس بالاضافة سارس و الايفلوزا الاسبانية و mers.
لدلك الاصح هو ووهان فايروس Wuhan virus على اسم المدينة التي انطلق منها او بالاسم العلمي المؤقت novel cov نافل كورونافايروس.
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0
23 - ايت واعش الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:03
هناك فيديو اخر يتداول على وساىل التواصل الاجتماعي لشخص يلبس بدلة طبية بيضاء ويشرح سبل الوقاية من الفيروس بوجه مكشوف واثناء حديثه قال انه توجد حالة واحدة للفيروس بالمغرب ويذكر اسم طبيب ارسل مراسلة للحالة المعنية لوزير الصحة .الفيديو حديث
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1
24 - المداغي المغربي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 11:13
من حق صاحب المطعم رفع دعوى والمطالبة بتعويصات للخسائر التي لحقته من جراء نشر ڥيديو وتعليق كاذب عن المطعم ومتابعة السيدة التي نشرته خصوصا إن كانت جادة في نشر الرعب بين المواطنين أما إن كانت لا تقصد ذلك فعلى القضاء ظروف التخفيف أو حكما موقوف التنفيذ وعاش الأمن والعدالة
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