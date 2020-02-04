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الرئيسية | حوادث | "الخيانة الزوجية" تتسبب في توقيف ثلاثيني بدمنات

"الخيانة الزوجية" تتسبب في توقيف ثلاثيني بدمنات

"الخيانة الزوجية" تتسبب في توقيف ثلاثيني بدمنات
حميد رزقي
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 12:42

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لدمنات شخصا ثلاثينيا، متزوجا وله 3 أطفال، يشتغل بقطاع النقل المدرسي، بشبهة الخيانة الزوجية.

وقالت مصادر هسبريس إن مصالح الدرك الملكي بدمنات توصلت بإخبارية تفيد بوجود شخص رفقة فتاة عشرينية في وضعية غير أخلاقية، ما استدعى التحري في الموضوع على الفور، حيث تم توقيف المشتبه فيهما بالنفوذ الترابي لجماعة تفني.

وزادت المصادر ذاتها أن الفتاة التي تنحدر من جماعة سيدي يعقوب، وهي للإشارة بلدة المشتبه فيه أيضا، اعترفت بالمنسوب إليها وأقرت بعلاقتها غير الشرعية مع الشخص الموقوف.

وقد تم وضع المشتبه فيه والفتاة تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

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