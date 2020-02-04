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كلب مسعور يرسل 7 أشخاص مستشفى إنزكان
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 08:20
نقل سبعة أشخاص إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان على إثر تعرضهم لعضات كلب مسعور في حي الجرف وحي تراست بمدينة إنزكان.
وأورد مصدر طبي أن حالة بعض المصابين بليغة، استدعت توجيههم صوب المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فيما تلقى الآخرون العلاجات واللقاحات الضرورية بمستشفى إنزكان.
وتدخلت السلطات المحلية من أجل الكشف عن ظروف وملابسات إصابة هؤلاء الأشخاص السبعة، والبحث عن الكلب المتسبب في ذلك.