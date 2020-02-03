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الرئيسية | حوادث | "القاتل الصامت" يخنق أنفاس شابة وسط تزنيت

"القاتل الصامت" يخنق أنفاس شابة وسط تزنيت

"القاتل الصامت" يخنق أنفاس شابة وسط تزنيت
مصطفى البكار
الاثنين 03 فبراير 2020 - 23:19

لقيت امرأة شابة بمدينة تزنيت مصرعها اختناقا، الاثنين، نتيجة احتراق غير كامل لغاز البوتان على مستوى سخان الماء.

وأفادت المعطيات المتوفرة لهسبريس بأن المتوفية، المزدادة سنة 1992، عثر عليها جثة هامدة وسط منزلها، في حين أصيب ابناها بإغماء نقلا على إثره نحو مستعجلات الحسن الأول بتزنيت قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، فتحت الضابطة القضائية بحثا تمهيديا من أجل تحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث.

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