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الرئيسية | حوادث | عامل إقليم شيشاوة يتتبع سير مشاريع تنموية

عامل إقليم شيشاوة يتتبع سير مشاريع تنموية

عامل إقليم شيشاوة يتتبع سير مشاريع تنموية
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 06:48

قام بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، الاثنين، بزيارة تفقدية لأشغال مشروع تهيئة "واد برجة"، الرامي إلى حماية جماعة سيد المختار من الفيضانات التي تهدد الساكنة خلال التساقطات المطرية التي تعرفها المنطقة.

وخلال هذه الزيارة، وقف المسؤول الأول عن الإقليم على سير مشروع بناء السور الواقي من الفيضانات، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ15 مليون درهم (مليار و500 مليون سنتيم)، وتشرف على إنجازه وكالة الحوض المائي بجهة مراكش.

ويأتي بناء هذا السور الواقي، الذي يسعى لحماية سكان جماعة سيد المختار من المخاطر والكوارث الطبيعية، في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي والجماعة والحوض المائي كحامل للمشروع، وصندوق تمويل الكوارث الطبيعية التابع لوزارة الداخلية.

يذكر أن عامل شيشاوة قام خلال اليوم نفسه بزيارة تتبع لمؤسسات التعليم الأولي التابعة لبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسوق الأسبوعي الجديد لجماعة سيدي المختار.

وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول المذكور قام نهاية الأسبوع الماضي بزيارة إلى عدة جماعات، في إطار تتبع أشغال تستهدف فك العزلة عن سكانها، كمشروع توسيع طريق ايت امحند اوموسى بجماعة اروهالن، وورش فتح مسلك وبناء بعض القناطر بجماعة مزوضة.

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