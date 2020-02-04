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كُتّاب وآراء
المكتب المركزي يفكك خلية إرهابية في مدن مغربية
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الثلاثاء.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية إن الخلية تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، ينشطون بين الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال.
وتفيد الأبحاث الأولية أن أفراد هذه الخلية الموالين لتنظيم "الدولة الإسلامية"، المشتهر بتسمية "داعش"، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة للتنظيم نفسه.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية.