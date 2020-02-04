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الرئيسية | حوادث | المكتب المركزي يفكك خلية إرهابية في مدن مغربية

المكتب المركزي يفكك خلية إرهابية في مدن مغربية

المكتب المركزي يفكك خلية إرهابية في مدن مغربية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 09:18

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الثلاثاء.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية إن الخلية تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، ينشطون بين الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال.

وتفيد الأبحاث الأولية أن أفراد هذه الخلية الموالين لتنظيم "الدولة الإسلامية"، المشتهر بتسمية "داعش"، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة للتنظيم نفسه.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ادريس الوردي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 09:31
تحية إجلال وتقدير لكل قواتنا الساهرة على أمن البلاد في الداخل وفي الخارج.
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2 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 09:37
النموذج الذي يظهر في الصورة لفرقة مكافحة الإرهاب هذا هو النموذج الذي يجب أن تكون عليه فرق التدخل السريع لحماية المواطن من الإرهاب اليومي الذي يمارسه المجرمون ضد أرواح وممتلكات الناس الآمنين
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3 - CASA الله الوطن الملك الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 09:49
تمنينا يوما نحن المواطنين ان نسمع بالمكتب المركزي ان يفكك خلية الفاسدين والناهبين لاموال الشعب وخيراته ولكن نشكر المكتب المركزي عن مجهوداته الجبارة للقضاء على هاد الفيروس الارهابي
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