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الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب الشيرا في تجاويف سيارة‬ بباب سبتة

إحباط تهريب الشيرا في تجاويف سيارة‬ بباب سبتة

إحباط تهريب الشيرا في تجاويف سيارة‬ بباب سبتة
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 20:09

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز باب سبتة عن إحباط عملية تهريب شحنة من المخدرات يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 343 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وإيقاف مواطن فرنسي من أصول مغربية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن الكلاب المدربة قادت عناصر الأمن والجمارك العاملة بمركز باب سبتة، خلال عملية للمراقبة الحدودية، إلى ضبط شحنة المواد المخدرة معبأة بإحكام داخل تجاويف معدة خصيصا داخل هيكل سيارة مرقمة بالخارج كانت تستعد للمغادرة نحو إسبانيا، يقودها مواطن فرنسي من أصول مغربية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

يذكر أن هذه العملية، يقول البلاغ، تندرج ضمن مخطط عمل شامل ومندمج يروم تعزيز آليات المراقبة الحدودية بشكل يضمن العبور الأمثل للمسافرين في الاتجاهين، وكذلك إحباط محاولات تهريب المواد المحظورة خصوصا منها المخدرات بجميع أنواعها.

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