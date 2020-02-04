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الرئيسية | حوادث | حوادث السير بالمدن .. 23 قتيلا و1995 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 23 قتيلا و1995 جريحا

حوادث السير بالمدن .. 23 قتيلا و1995 جريحا
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 12:54

لقي 23 شخصا مصرعهم، وأصيب 1995 آخرون بجروح، إصابات 83 منهم بليغة، في 1499 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 يناير إلى 2 فبراير 2020.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألف و942 مخالفة، وإنجاز 11 ألف و120 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألف و822 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و286 ألف و800 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3906 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7079 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 135 مركبة.

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