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الرئيسية | حوادث | قضم أصبع عجوز يضع قنصلا فخريا أمام العدالة

قضم أصبع عجوز يضع قنصلا فخريا أمام العدالة

قضم أصبع عجوز يضع قنصلا فخريا أمام العدالة
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 10:25

باشرت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء الاستماع إلى القنصل الفخري لدولة غينيا بيساو في القضية التي يتابع فيها، وتهم قضم أصبع اليد اليمنى لسيدة في بداية العقد السابع من عمرها، والاعتداء على زوجته السابقة ووالدها.

ونفى القنصل الفخري، أثناء الاستماع إليه من طرف القاضي رئيس الجلسة، أن يكون اعتدى على أي من أفراد أسرة السيدة العجوز، كما نفى قضمه أصبعها.

وبدا التوتر واضحا على وجه القنصل الفخري عندما سأله دفاع السيدة عن الصورة التي توثق لوجود دماء تسيل من بين شفتيه وهو يمسك بأصبع العجوز بأسنانه.. ورد على المحامي: "لم أقضم أي أصبع ولم أعتد على أي شخص".

وتشبثت السيدة العجوز بأقوالها، وأكدت للقاضي واقعة الاعتداء الذي تسبب لها في عاهة مستديمة، وهو ما توثقه الصور نفسها التي أدلى به القنصل الفخري في ملف القضية.

وقررت هيأة المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة الأسبوع الأول من شهر مارس القادم، لمرافعات المحامين، قبل المداولة وإصدار حكم قضائي في شأنها.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، بعد أن تم الحصول على دلائل تؤكد واقعة بتر أصبع السيدة العجوز المقيمة في مدينة الدار البيضاء.

ويتابع القنصل الفخري، الذي صدر في حقه قرار بالمنع من الدخول إلى دولة خليجية قبل ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتبديد محجوز صدر فيه حكم قضائي نافذ، وقضايا أخرى تتعلق بمنازعات تجارية، وممارسة العنف الجسدي ضد الأغيار.

وتجري متابعة هذا المواطن المصري بشكل طبيعي، ولا تستدعي أي إجراءات مسطرية خاصة، نظرا لعدم اعتراف القانون المغربي بالصفة الدبلوماسية للقناصل الفخريين المعتمدين في المملكة.

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