توقيف شخصين بتهمة السرقة الموصوفة بالرباط

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل أحد المساكن.

وكانت مصالح الأمن الوطني باشرت أبحاثا مكثفة على ضوء شكاية تقدمت بها سيدة حول تعرض منزل قريب لها مقيم بالخارج لعملية سرقة استهدفت مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

القيام بالمعاينات والتحريات الضرورية مكن، وفق المصدر ذاته، من تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة، قبل أن يتم توقيف اثنين منهم صباح اليوم الثلاثاء، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز سلاح ناري من عيار 25 مليمترا، وعلبة تحتوي على 45 رصاصة من العيار نفسه، سبق أن تخلص منها أحد المشتبه فيهم بالقرب من الموقع الأثري شالة بمدينة الرباط، حيث تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد مصدر هذا السلاح الناري، وحول ما إذا كان محصلا من عملية السرقة المقترفة، فضلا عن تحديد ظروف وملابسات حيازته.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشد وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر؛ وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكابها.