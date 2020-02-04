24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:19
|13:46
|16:39
|19:04
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مدرب "تشلسي" يتحسر على عدم التعاقد مع زياش
- تبادل اتهامات يرافق وفاة رضيع بمشفى السويسي
- أمرابط يفضّل التنافسية على 500 مليون سنتيم
- يوفنتوس الإيطالي يراهن على تألق "ثنائي مغربي"
- جريمة تحت المجهر
"العدالة والتنمية" يتهم وزارة الداخلية بالتضييق على جمعيات حقوقية (5.00)
خدمة الإسعاف بجماعات زاكورة .. حضرت السيارة وغاب المستشفى (5.00)
- بوريطة يرفض "المزايدات" حول الموقف المغربي من "صفقة القرن" - (119)
- كاتب مغربي يطلق نداءً للانضمام إلى "ضحايا حكومة العدالة والتنمية" - (91)
- الدار البيضاء تخصص خمسة ملايير لترميم كنيسة "القلب المقدس" - (62)
- القوات المسلحة الملكيّة تتقدم في ترتيب أقوى الجيوش عبر العالم - (58)
- "صُنع في الصين" .. "فيروس كورونا" يرفع منسوب خطاب العنصرية - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف شخصين بتهمة السرقة الموصوفة بالرباط
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل أحد المساكن.
وكانت مصالح الأمن الوطني باشرت أبحاثا مكثفة على ضوء شكاية تقدمت بها سيدة حول تعرض منزل قريب لها مقيم بالخارج لعملية سرقة استهدفت مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
القيام بالمعاينات والتحريات الضرورية مكن، وفق المصدر ذاته، من تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة، قبل أن يتم توقيف اثنين منهم صباح اليوم الثلاثاء، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز سلاح ناري من عيار 25 مليمترا، وعلبة تحتوي على 45 رصاصة من العيار نفسه، سبق أن تخلص منها أحد المشتبه فيهم بالقرب من الموقع الأثري شالة بمدينة الرباط، حيث تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد مصدر هذا السلاح الناري، وحول ما إذا كان محصلا من عملية السرقة المقترفة، فضلا عن تحديد ظروف وملابسات حيازته.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشد وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر؛ وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكابها.