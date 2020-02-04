إحباط تهريب ممنوعات عبر سيارة شمال أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز ما مجموعه 88 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأورد مصدر أمني أن مصالح الأمن كانت قد رصدت سيارة خفيفة في مدخل الطريق السيار في اتجاه مدينة أكادير، يشتبه في تهريبها مخدر "الحشيش"، قبل أن يعمد السائق إلى التخلي عنها بالقرب من منطقة أمسكرود ويلوذ بالفرار.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل السيارة المحجوزة عن العثور على 88 كيلوغراما من مخدر الشيرا و150 غراما من مخدر الكوكايين؛ علاوة على أربع لوحات ترقيم مزورة، وفقا للمصدر ذاته.

وتابع المصدر الأمني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما لازالت التحريات جارية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بغرض توقيف المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.