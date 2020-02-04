24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:1913:4616:3919:0420:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أسرار رقم تسعة (5.00)

  2. حملة جهوية لطب العيون تنطلق من مدينة الصويرة (5.00)

  3. "العدالة والتنمية" يتهم وزارة الداخلية بالتضييق على جمعيات حقوقية (5.00)

  4. خدمة الإسعاف بجماعات زاكورة .. حضرت السيارة وغاب المستشفى (5.00)

  5. المكتب المركزي يفكك خلية إرهابية في مدن مغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب ممنوعات عبر سيارة شمال أكادير‬

إحباط تهريب ممنوعات عبر سيارة شمال أكادير‬

إحباط تهريب ممنوعات عبر سيارة شمال أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 16:50

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات وحجز ما مجموعه 88 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأورد مصدر أمني أن مصالح الأمن كانت قد رصدت سيارة خفيفة في مدخل الطريق السيار في اتجاه مدينة أكادير، يشتبه في تهريبها مخدر "الحشيش"، قبل أن يعمد السائق إلى التخلي عنها بالقرب من منطقة أمسكرود ويلوذ بالفرار.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل السيارة المحجوزة عن العثور على 88 كيلوغراما من مخدر الشيرا و150 غراما من مخدر الكوكايين؛ علاوة على أربع لوحات ترقيم مزورة، وفقا للمصدر ذاته.

وتابع المصدر الأمني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما لازالت التحريات جارية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بغرض توقيف المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة ظاهرة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.