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الرئيسية | حوادث | هتك عرض قاصر يوقع شخصا في قبضة الأمن

هتك عرض قاصر يوقع شخصا في قبضة الأمن

هتك عرض قاصر يوقع شخصا في قبضة الأمن
مصطفى البكار
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 02:09

تمكنت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، الثلاثاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية، يشتبه في تورطه في جريمة هتك عرض طفل قاصر.

وأوردت مصادر هسبريس أن هذا التدخل الأمني جاء مباشرة بعد شكاية تقدمت بها سيدة لفائدة مصالح الشرطة القضائية، تفيد بتعرض ابنها، البالغ من العمر 13 سنة، أمس الإثنين، للاغتصاب على يد أحد الأشخاص.

وأضافت المصادر نفسها أن تعاملا فوريا من طرف عناصر الدائرة الأمنية الثالثة مكن من توقيف المشتبه فيه في ظرف قياسي، لتتم إحالته على مجريات التحقيق؛ فيما جرى توجيه الضحية بمعية والدته نحو المركز الاستشفائي الإقليمي بطانطان من أجل عرضه على الخبرة الطبية.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالموقوف رهن الاعتقال، في انتظار تعميق البحث معه وتقديمه أمام على أنظار قاضي التحقيق قصد متابعته بالمنسوب إليه.

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