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"شاقور" ينهي حياة أم لخمسة أبناء نواحي أزيلال
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 23:23
سلم زوج نفسه لعناصر الدرك الملكي بأزيلال، صبيحة الثلاثاء، عقب ارتكابه جريمة قتل في حق زوجته ليلة الاثنين.
ووفق مصدر هسبريس، فإن ساكنة دوار سرمت أيت بوكماز، إقليم أزيلال، استفاقت على خبر وفاة الزوجة بعد تعرضها لضربة على مستوى الرأس بواسطة "شاقور" (فأس)، مخلفة وراءها خمسة أبناء.
وأضاف المصدر نفسه أن رجال الدرك الملكي وضعوا الزوج رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة أسباب هذه الجريمة وحيثياتها، في حين نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات ببني ملال.