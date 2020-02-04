الحبس النافذ للعلمي وغنام في قضية مدينة باديس

رشيد الكويرتي من فاس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء، كلا من الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أنس هوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية (CGI)، محمد علي غنام، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وذلك في ملف ما بات يعرف بـ"فضيحة مدينة باديس" بالحسيمة.

المحكمة ذاتها التي تابعت المعنيين بالأمر بجنحة "التصرف في المال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه"، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهما، قضت بتبرئة جميع من معهما في هذا الملف، البالغ عددهم 25 متهما، من المنسوب إليهم، ضمنهم واحد طبقت في حقه المسطرة الغيابية.

وصدر هذا الحكم في فضية "فضيحة باديس" بعد سلسلة من التأجيلات، سواء خلال مرحلة التحقيق أو بعد إحالة ملف القضية على الهيئة القضائية.

وتوبع في هذا الملف، إلى جانب أنس هوير العلمي ومحمد علي غنام، مقاولون ورؤساء شركات ومسيروها ومهندسون ومديرون عقاريون.

يشار إلى أن وقائع قضية المركب السكني "مدينة باديس" بالحسيمة تعود إلى سنة 2014، وذلك بعد صدور أوامر عليا للبحث في الاختلالات التي عرفها هذا المجمع السكني الضخم.