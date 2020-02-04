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كُتّاب وآراء
الحبس النافذ للعلمي وغنام في قضية مدينة باديس
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء، كلا من الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أنس هوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية (CGI)، محمد علي غنام، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وذلك في ملف ما بات يعرف بـ"فضيحة مدينة باديس" بالحسيمة.
المحكمة ذاتها التي تابعت المعنيين بالأمر بجنحة "التصرف في المال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه"، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهما، قضت بتبرئة جميع من معهما في هذا الملف، البالغ عددهم 25 متهما، من المنسوب إليهم، ضمنهم واحد طبقت في حقه المسطرة الغيابية.
وصدر هذا الحكم في فضية "فضيحة باديس" بعد سلسلة من التأجيلات، سواء خلال مرحلة التحقيق أو بعد إحالة ملف القضية على الهيئة القضائية.
وتوبع في هذا الملف، إلى جانب أنس هوير العلمي ومحمد علي غنام، مقاولون ورؤساء شركات ومسيروها ومهندسون ومديرون عقاريون.
يشار إلى أن وقائع قضية المركب السكني "مدينة باديس" بالحسيمة تعود إلى سنة 2014، وذلك بعد صدور أوامر عليا للبحث في الاختلالات التي عرفها هذا المجمع السكني الضخم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
ليس هكذا يحارب الفساد ولماذا يحاكم اصحاب الرأي المخالف بعشرات السنين وأصحاب ملفات فساد كبرى ببضع اشهر انه الإحباط والحكرة والمغامرة بمستقبل البلد على المدى المتوسط والبعيد !!
لان كل هذا تبين انها كانت مسرحية لامتصاص الغضب وتهدئة الرأي العام !!
هذا ما يؤكد سيطرة رموز الفساد السياسي والسلطوي على كل قطاعات البلد ويؤكد انهيار منظومة العدالة في البلد !!
لك الله ياوطني
ذلك أن لصا بإمنتنوت سرق مئة درهم من سيدة بالشارع أخد حكما بالسجن سنة كاملة هذا اليوم، ويا للغرابة وفي هذا اليوم حُكم على أنس العلمي المدير العام السابق ل CDG بسنة كاملة كذلك، الأول سرق 100 درهم أما الثاني فقد سرق نفس المبلغ مضاعف مليون مرة!!!!!!!
اسيدي بلاش الحبس.اردوا غير لتسرق.الا ماعندهومش ،ياخدوا الممتلكات ديالهم.هاذيك هي العدالة.نسرق الملايين ديال الدراهم و عام الحبس، زوييينة هاذي!