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الرئيسية | حوادث | الحبس النافذ للعلمي وغنام في قضية مدينة باديس

الحبس النافذ للعلمي وغنام في قضية مدينة باديس

الحبس النافذ للعلمي وغنام في قضية مدينة باديس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 21:30

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء، كلا من الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، أنس هوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية (CGI)، محمد علي غنام، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وذلك في ملف ما بات يعرف بـ"فضيحة مدينة باديس" بالحسيمة.

المحكمة ذاتها التي تابعت المعنيين بالأمر بجنحة "التصرف في المال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه"، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهما، قضت بتبرئة جميع من معهما في هذا الملف، البالغ عددهم 25 متهما، من المنسوب إليهم، ضمنهم واحد طبقت في حقه المسطرة الغيابية.

وصدر هذا الحكم في فضية "فضيحة باديس" بعد سلسلة من التأجيلات، سواء خلال مرحلة التحقيق أو بعد إحالة ملف القضية على الهيئة القضائية.

وتوبع في هذا الملف، إلى جانب أنس هوير العلمي ومحمد علي غنام، مقاولون ورؤساء شركات ومسيروها ومهندسون ومديرون عقاريون.

يشار إلى أن وقائع قضية المركب السكني "مدينة باديس" بالحسيمة تعود إلى سنة 2014، وذلك بعد صدور أوامر عليا للبحث في الاختلالات التي عرفها هذا المجمع السكني الضخم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - karima الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 21:48
سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وذلك في ملف ما بات يعرف بـ"فضيحة مدينة باديس" بالحسيمة. بدون تعليق العدالة غائبة في الدول المتخلفة
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4
2 - رضى الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 21:51
هدي شي قليل عليهوم اختلاس بالملايبر وسنة حبسا نافدة وميدوزهاش هدا تشجيع على الاختلاس لو كانو ف كورية الشمالية كون راهوم تعدمو شحال هدي .يبقو عبرة لمن سولت له نفسه ب سرقة اموال الشعب..
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6
3 - سلام صويري الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 21:52
تمخض الجبل وولد فأرًا !! يالي الفضيحة !!! هيلالة إعلامية طيلة سنوات في قضية فساد كبرى نهبت فيها الملايير ومحاكمة غرقت في ردهات المحاكم اكثر من خمس سنوات وآلالاف التقارير الاعلامية تبين هول الفساد وفي الأخير تأتي الأحكام محبطة وتعتبر فضيحة مدوية بمنح شبه براءة للمتهم الأول لانه قضى اكثر من سنة في الحبس الاحتياطي قيد التحقيق !!
ليس هكذا يحارب الفساد ولماذا يحاكم اصحاب الرأي المخالف بعشرات السنين وأصحاب ملفات فساد كبرى ببضع اشهر انه الإحباط والحكرة والمغامرة بمستقبل البلد على المدى المتوسط والبعيد !!
لان كل هذا تبين انها كانت مسرحية لامتصاص الغضب وتهدئة الرأي العام !!
هذا ما يؤكد سيطرة رموز الفساد السياسي والسلطوي على كل قطاعات البلد ويؤكد انهيار منظومة العدالة في البلد !!
لك الله ياوطني
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5
4 - سلا الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 21:53
مافهمت والو كيفاش داو مزانية مدينة باديس مدينة باكملها ا حكم عليهم بسنة ا 5000 درهم ؟؟؟ هههههه واش هادشي بصاح الا مفهمتش الخبر المكتوب
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3
5 - ADAM الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 21:54
حلل وناقش وستصل إلى خلاصة: إما أن تسرق مبلغا ضخما أو لا تسرق أبدا.
ذلك أن لصا بإمنتنوت سرق مئة درهم من سيدة بالشارع أخد حكما بالسجن سنة كاملة هذا اليوم، ويا للغرابة وفي هذا اليوم حُكم على أنس العلمي المدير العام السابق ل CDG بسنة كاملة كذلك، الأول سرق 100 درهم أما الثاني فقد سرق نفس المبلغ مضاعف مليون مرة!!!!!!!
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0
6 - مصطفى أبو يحيى الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 21:57
حكم قاسي جدا!!! حتى الغرامة لا تصل لقيمة المسروق!!!
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7 - شرف 58 الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 22:00
ماهذه الاحكام؟ على من تضحكون؟ سنة واحدة؟
اسيدي بلاش الحبس.اردوا غير لتسرق.الا ماعندهومش ،ياخدوا الممتلكات ديالهم.هاذيك هي العدالة.نسرق الملايين ديال الدراهم و عام الحبس، زوييينة هاذي!
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