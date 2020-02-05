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كُتّاب وآراء
حريق كبير يلتهم محلات سوق "لافيراي" في بيوكرى
نشب حريق وُصف بالمهول، اليوم الأربعاء، في سوق المتلاشيات وسط مدينة بيوكرى، حيث أتت النيران على مجموعة من المحلات والأماكن المجاورة للسوق مخلفة خسائر مادية كبيرة، دون تسجيل خسائر في الأرواح.
واستنفر الحريق مختلف السلطات المحلية والإقليمية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية؛ فقد انتقل، على عجل، جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، إلى مكان الحريق، وأشرف على عملية إخماد النيران، والتي تمت السيطرة عليها في ظرف وجيز والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب إلى خارج السوق.
وفي الوقت لا تزال فيه أسباب هذا الحريق، الذي خلف حالة من الذعر وسط أصحاب "لافيراي"، مجهولة، فإن عناصر الشرطة القضائية والعلمية بمنطقة أمن بيوكرى تباشر أبحاثها المعمقة من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران بسوق المتلاشيات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.