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إحباط محاولة للهجرة غير النظامية بسواحل الداخلة
الأربعاء 05 فبراير 2020 - 15:10
أفلح تنسيق أمني بين السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي في إحباط محاولة للهجرة السرية بسواحل قرية الصيد "أنتيرفت"؛ شمال مدينة الداخلة.
العملية أسفرت عن إيقاف خمسة مهاجرين يتحدرون من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، إضافة إلى شخص يشتبه في وقوفه وراء تنظيم هذه الرحلة غير القانونية، فضلا عن حجز قارب تقليدي وكمية من البنزين.
وجرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما جرى توجيه المرشحين للهجرة نحو مركز إيواء بالداخلة، في انتظار نقلهم إلى بلدانهم الأصلية.